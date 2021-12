Soldado da Polícia Militar é morto a tiros por dupla na Av. Dendezeiros

O soldado da Polícia Militar Egnaldo Alexandre Seixas Júnior, de 36 anos, foi morto a tiros, na tarde desta quarta-feira, 14, na avenida Dendezeiros, no Bonfim, em Salvador, enquanto aguardava o ônibus em um ponto próximo ao Hospital Santo Antônio, próximo a poucos metros da 17ª CIPM (Uruguai), a qual era lotado.

Ele foi levado por policiais militares ao Hospital do Subúrbio (HS), mas já chegou morto. Testemunhas contaram que era por volta das 14h30, quando dois homens armados surpreenderam Seixas, o encostaram em um poste e o balearam quatro vezes na cabeça.

“Os caras vieram de lá [Largo de Roma] andando, com capacete. Chamaram ele para o poste, só tiveram duas conversas e pronto. Não levaram nada”, relatou um senhor que estava no ponto de ônibus.

Conforme outra testemunha, momentos antes de abordar o soldado, a dupla passou de moto pela avenida Dendezeiros, sentido à Baixa do Bonfim, mas retornou e parou o veículo próximo ao Largo de Roma.

“Eles vieram andando com a arma na mão. Estavam de capacete e com uma máscara preta por baixo. Atiraram, depois saíram andando”, disse um rapaz. “Estava sentado lá dentro do hospital, quando ouvi quatro tiros. Uma pessoa passando por cima da outra, um desespero. Saí para olhar o que tinha acontecido, aí o vi caído e os policiais catando as cápsulas no chão”, contou sem se identificar por temer represália.

A Polícia Civil investiga se Seixas foi morto ao reagir a uma tentativa de assalto e se negar a entregar o celular. Segundo informações da assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública (SSP/BA), o soldado Seixas era o principal suspeito pela morte do sargento reformado da PM Carlos José de Jesus Cruz, 50, em 2 de outubro de 2017 em Brotas.

Seixas também era investigado por roubo de veículos. Em 17 de outubro de 2017, ele foi preso na Estrada do Derba, em Periperi, quando conduzia um Hyundai HB20 branco roubado e com placa clonada.

