Soldado da PM é morto com tiro na cabeça próximo de casa de show

O soldado da PM Marival de Souza Amaral foi morto com um tiro na cabeça, na madrugada deste domingo, 6, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 3h, em frente da casa de show Point do Samba, no bairro do Lobato, na avenida Afrânio Peixoto (Av. Suburbana).

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), testemunhas informaram que Marival de Souza Amaral estava no local e saiu para ver uma confusão que acontecia do lado de fora, quando foi baleado.

Ainda segundo a Stelecom, ele foi encaminhado por amigo para o Hospital do Subúrbio, por volta das 3h30, mas chegou à unidade médica sem vida.

Marival era soldado da 14º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) do Lobato. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

