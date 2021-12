Soldado da PM é encontrado morto dentro de casa na Boca do Rio

O soldado da Polícia Militar, Leonardo Linhares Pereira Tosta, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira, 20, na casa em que morava, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Ele era lotado no Esquadrão de Polícia Montada e estava na corporação há dez anos.

Segundo informações da PM, uma guarnição da 39ª Companhia Independente foi acionada pelo Centro Integrado de Telecomunicações (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública. As equipes se dirigiram até o local, onde perceberam que o corpo do soldado não apresentava sinais de violência.

As causas da morte serão analisadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Leonardo deixa esposa, filha e enteado.

