Soldado baleado em Itinga foi confundido com bandido

O soldado da Polícia Militar, baleado na tarde desta quarta-feira, 18, em Itinga, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, foi confundido com um bandido por colegas de trabalho da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itinga).

Em nota, a Polícia Militar informou que uma guarnição da 81 ª(CIPM) avistou um veículo suspeito na avenida Fortaleza, em Itinga, e iniciou um acompanhamento ao carro, onde estava o policial da Base Comunitária de Segurança do mesmo bairro. Ainda, segundo a nota, o PM não foi reconhecido pelos outros policiais por que utilizava um carro particular e não estava fardado.

No relato da PM sobre o caso, na tentativa de fuga, o PM acabou batendo o carro e desmaiando, nesse momento um amigo do soldado que estava no carona e que não é policial, pegou a arma dele, saiu do veículo e disparou contra os policiais da 81ª CIPM, acreditando que eram bandidos pois também não estavam fardados e utilizavam uma viatura descaracterizada. Como também pensaram se tratar de um suspeito, os PMs atiraram contra os dois, onde o soldado foi baleado nas nádegas.

Ainda segundo a PM, o amigo do soldado foi atingido por um disparo e socorrido para o Hospital Menandro de Faria.

As vítimas não tiveram ferimentos graves e não correm risco de morte.

