Solar Boa Vista promove ações para celebrar data

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, comemorado nesta segunda-feira, 25, o Cine Solar Boa Vista promoveu uma série de atividades na data. A programação, que fez parte do projeto #SouMaisSolar, festejou os 32 anos do espaço, localizado no Engenho Velho de Brotas.

As atividades foram abertas com a oficina de turbantes ministrada por Dete Lima, uma das fundadoras do bloco afro Ilê Aiyê. "A ideia surgiu para tentar fortalecer o empoderamento da mulher negra", pontuou Dete, sobre a oficina.

Conforme ela, que é a estilista responsável por transformar e destacar a beleza do bloco afro, a oficina de turbantes no dia de celebração da mulher negra é muito importante.

"Esse é o momento em que estou passando um pouco do meu conhecimento, valores e experiências para exaltar a nossa beleza negra", descreveu.

Empoderamento

Ainda como parte da programação, Catarina Lima, filha de Dete, esteve presente para dar dicas sobre cuidados especiais para a pele das mulheres negras. Para ela, a estética negra também é uma forma de fazer política, logo é parte do empoderamento da mulher negra.

"A estética sempre permeou nossa vida. É por meio dela que reafirmamos nossa identidade. O cabelo é parte muito importante para a reafirmação dessa identidade. Estética negra também é afirmação", descreveu.

Com o olhar tímido e receio de participar da oficina, a estudante de produção cultura Nadine Matos viu no workshop uma oportunidade de usar turbante pela primeira vez.

"Nunca tinha feito, mas acho lindo, formidável. Acho maravilhoso, ainda mais depois que me reafirmei como negra e me empoderei. As pretas já são lindas e, de turbante, ficam ainda mais", pontuou.

Integrante do Ilê Aiyê há 14 anos, Jaci Trindade também enxerga a estética como forma de empoderar a mulher negra. "Eleva nossa autoestima. Temos tantos problemas no cotidiano, trabalho, estudos. Quando nos deparamos com esses momentos, de pôr um turbante, passar um batom, a gente se sente melhor. Aí, estamos prontas para qualquer coisa", disse.

Ver o sorriso estampado no rosto de outra mulher e a felicidade ao final da colocação do adereço é o que move Dete. "Deixar todas elas radiantes, fazendo essa transformação com minhas mãos, é o que fortalece", finalizou.

