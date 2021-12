Sol e temperatura alta marcam fim de semana em Salvador

Os soteropolitanos e turistas já podem preparar o protetor solar e programar a praia no fim de semana. Uma massa de ar seco ganha força e o sol forte e calor devem predominar em Salvador, de sexta, 11, até domingo, 13, com a temperatura chegando a 33ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Esse será o segundo final de semana do ano com alta temperatura na capital baiana.

A orla da Barra, Ondina, Piatã, Itapuã, Jardim de Alah e Ribeira devem ser as mais procuradas. Na Praia do Forte, Arembepe, Guarajuba e demais praias ao longo da Estrada do Coco, os termômetros devem registrar a temperatura máxima de 32º C.

Cuidados pessoais - Os Índices de Radiação Ultravioleta (IUV's) previstos para o período de sexta-feira a domingo deverão variar de 13 a 14, que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) fazem parte da categoria "Extrema".

Os meteorologistas orientam a população a evitar a exposição ao sol em horários próximos ao meio dia, até às 16h, uso de chapéu e óculos escuros para proteger os olhos.

Além desses cuidados, a população deve usar protetor solar com FPS 15 ou superior pelo menos a cada duas horas. Com crianças o uso deve ser redobrado. O alto índice de UV em contato com a pele pode causa câncer, envelhecimento precoce e alterações no sistema imunológico.

