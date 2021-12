Sócios do Hospital Espanhol se reúnem para discutir crise

Membros do Fórum Independente dos Sócios, Amigos e Colaboradores do Hospital Espanhol (Fisache) se reúnem nesta quinta-feira, 25, no Auditório Galícia do Hospital Espanhol para discutir e propor soluções sobre a crise vivenciada pela nstituição, que chegou a ser uma das principais referências entre os centros de saúde do Estado.

O Fisache tem a intenção acompanhar a situação do hospital juntamente com a atual diretoria e o governo do Estado para dar esclarecimentos à sociedade espanhola e baiana. "Queremos a preservação dos direitos dos sócios e que a nova gestão mantenha os atuais funcionários", afirma o membro do Fisache, Manolo Muiños. "Como ficam os 4.470 sócios que contribuíram ao longo dos anos e confiaram na perenidade da instituição para ampará-los no momento mais frágil da vida do ser humano?", questiona Muiños.

Além dos sócios vitalícios e contribuintes (que têm gratuidade ou descontos em procedimentos), a instituição possui uma área de beneficiência que abriga membros da comunidade espanhola que não têm condições de pagar plano de saúde, tratamentos e procedimentos médicos. O hospital, que possuía 270 leitos hospitalares, sendo 60 em UTI para adulto e 40 em UTI Neonatal, também contava com a verba enviada pelo governo espanhol para que os cidadãos espanhóis tivessem seus atendimentos médicos garantidos, ainda que não fossem sócios.

"Desejamos contribuir para que o Hospital Espanhol supere este momento difícil e volte a prestar serviços de saúde à população", declara outro membro do Fisache, Alberto Lorenzo.

Entenda o caso:

A crise na unidade se agravou em 2013 quando uma série de paralisações dos funcionários chamou atenção para a situação. Diante disso, o hospital conseguiu um empréstimo de R$ 105 milhões com a Caixa Econômica Federal e a Desenbahia, mas os bancos exigiram a profissionalização da gestão.

Dessa maneira, a gestão foi assumida por um conselho composto por membros do governo do estado, comunidade espanhola e a Fundação José Silveira. Após quase um ano, a Fundação resolveu sair da parceria, o que culminou, em setembro deste ano, no encerramento das atividades no Hospital Espanhol.

