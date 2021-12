Sócios do Hospital Espanhol fazem manifestação na Barra

Cerca de 50 sócios do Hospital Espanhol realizaram um ato simbólico, na manhã deste sábado, 12, como marco de um ano do fechamento da unidade de saúde situada na Barra. Eles querem mais celeridade no processo de venda do complexo hospitalar.

Na última nesta quinta-feira, 10, o conselho de administração do hospital divulgou que estuda uma proposta de compra da unidade para a reabertura e retomada das atividades por um grupo hospitalar. Mais informações sobre o valor da venda e quando o hospital voltaria a funcionar não foram divulgadas.

