Sobrinha prestou queixa contra tio dias antes da briga

Na semana passada dias antes de ser ferida pelo tio, Silvia Lustosa, de 31 anos, registrou queixa na 23ª Delegacia Territorial (DT), em Lauro de Freitas, por calúnia e difamação contra o acusado. Ela e a irmã, que morreu, foram esfaqueadas na casa da avó, na segunda-feira, 1º, em Vilas do Atlântico.

De acordo com o delgado Joelson Reis, titular da DT, na queixa, Silvia também cita que a irmã, Luciana, estava presente quando o tio, Marco Antônio Teixeira Costa, a xingava.

A morte da empresária Luciana Augusta Teixeira Lustosa, de 34 anos, foi provocada, segundo a polícia, pela disputa da administração de uma pensão da avó da vítima. Marco Antônio, filho da dona do cartão, questionava os custos. Uma reunião tinha sido marcada para prestação de contas do cartão, que estava sob a responsabilidade de Sílvia Lustosa, 31 anos.

O delegado Joelson informou que em conversa com Sílvia e o seu marido, no hospital, eles relataram que o tio teria iniciado a discussão quando soube do cancelamento da reunião, pela falta de outros dois tios e pela avó estar dormindo.

"A reunião seria feita com os três filhos da dona da casa (a avó das vítimas), duas netas e o marido de uma delas. Mas foi dito ao tio presente que a reunião seria suspensa, o que gerou fúria. Eles começaram a discutir e ligar para os outros irmãos. Quando o tio saia de casa, com os ânimos aparentemente mais calmos, ele teria pego uma faca na pochete, e correu para atacar o marido de Sílvia. Ele saiu correndo e, ao olhar para trás, viu que o autor estava atacando a cunhada. A irmã foi tentar ajudar e foi agredida. Posteriormente o marido da sobrevivente agrediu o tio com uma cadeira", disse Joelson Reis.

Ainda segundo o delegado, Luciana morava há 10 anos nos EUA. Ele não tinha informações sobre quando ela chegou à Bahia nem se só veio para a reunião familiar.

Marco Antônio mora no Espírito Santo e está hospedado há dois meses na casa de um tio, também em Vilas. "Ele contestava gastos com remédios e outras despesas da mãe", disse o delegado. Ainda de acordo com Joelson, Mariá Teixeira dos Santos sofre de câncer no pulmão, já avançado. "A idosa dormia durante a confusão", contou.

Marco foi autuado em flagrante e, caso sobreviva, responderá por homicídio e tentativa de homicídio. Ele está internado, segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), no Hospital Salvador.

Segundo a polícia, Luciana morreu ao dar entrada no Hospital Menandro de Farias, onde as outras vítimas também foram atendidas inicialmente.

