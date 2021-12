Sobrevivente de acidente na BR-324 reencontra bombeiros

Quase uma semana depois de sofrer um grave acidente na BR-324, o estudante de Engenharia Mecânica Élquesson Santana Passos, 26 anos, foi nesta segunda-feira, 5, ao 3º Grupamento de Bombeiros Militar, no Iguatemi, para agradecer aos socorristas que realizaram seu resgate.

Hoje, com apenas cicatrizes nos joelhos, o universitário fez questão de registrar o cuidado que os bombeiros tiveram com ele durante o salvamento e enquanto ele esteve hospitalizado. "Sou uma mensagem divina. Passei por tudo isso e sobrevivi. Devo minha vida a Deus e aos anjos enviados por ele para me salvar", comentou, em entrevista divulgada pela Secretaria de Segurança Pública. Ele ainda afirmou que pretende "querer seguir a carreira de bombeiro, para salvar a vida das pessoas".

Na última quarta-feira, 31, Élquesson sobreviveu após o carro em que ele dirigia ser atingido por uma carreta em alta velocidade, durante um engarrafamento na BR-324. A equipe de salvamento, formada por 12 homens, levou duas horas para retirá-lo das ferragens.

