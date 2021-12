Sobe para oito número de corpos localizados na San Martin

Foram localizados os corpos de mais cinco mortos, vítimas de deslizamento de terra na Avenida San Martin, na localidade do Barro Branco, na tarde desta segunda-feira, 27.

Ao todo, são oito vítimas retiradas sem vida do local. A identidade das vítimas não foi divulgada pelos órgãos oficiais, no entanto, segundo informações dos moradores do bairro, estavam entre os mortos Samuel dos Santos, 12; Elaine Silva, 31; Magnólia Paim, 40; José Cosme, 50; Maria Tereza, 65; Maria José, 71; e Cássia Souza, 35.

Até o momento, já foram localizadas doze vítimas, sendo quatro com vida. Entre elas estão dois adolescentes, uma menina de 14 anos, que foi levada para o Hospital do Subúrbio, e Roberto Ubiratan Júnior, de 16, socorrido para o Hospital Roberto Santos.

O secretário municipal de Infraestrutura e Defesa Civil de Salvador, Paulo Fontana acompanha o resgate das vítimas.

Os corpos de outras três pessoas, entre elas uma criança, já haviam sido localizados e retirados pelas equipes do Corpo de Bombeiros durante a manhã. A ação é acompanhada por técnicos da Defesa Civil de Salvador e por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Sobreviventes

Além dos dois adolescentes, outras duas pessoas já tinham sido socorridas pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e levadas para o Hospital do Subúrbio. Ainda não há informações do estado de saúde delas.

Os órgãos envolvidos no resgate estimam que quatro famílias foram atingidas pelo deslizamento.

adblock ativo