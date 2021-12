Sobe para cinco o número de feridos em acidente na BA-528

Subiu para cinco o número de pessoas feridas em um acidente envolvendo dois carros na BA-528, próximo ao viaduto de Águas Claras, no início da tarde desta terça-feira, 15. As informações são do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu).

Dentre as vítimas do acidente estão duas crianças e uma mulher que foram conduzidas para o Hospital do Subúrbio. Os outros feridos foram encaminhados para os hospitais São Rafael e Geral do Estado (HGE).

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), dois veículos colidiram na altura da Estrada do Derba, por volta das 12h30.

Três unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocadas para atender as vítimas. Um helicóptero da Polícia Militar foi acionado para ajudar no resgate.

adblock ativo