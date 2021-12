Sob sol forte, fiéis lotam ruas do Comércio em homenagem à padroeira da Bahia

Nem o forte calor de 29º foi capaz de impedir que milhares de fiéis fossem cedo às ruas do Comércio para homenagear a Nossa Senhora da Conceição neste domingo, 8. Considerada a padroeira da Bahia, a santa ganhou além de diversas missas ao redor da cidade, uma procissão na Basílica Santuário da Conceição da Praia.

Já são 470 anos de comemoração. Na celebração eucarística solene presidida pelo arcebispo primaz da Bahia e do Brasil, Dom Murilo Krieger, devotos e religiosos relembraram as raízes da devoção iniciada pelo primeiro governador geral do Brasil, Tomé de Sousa, lá pelo ano de 1549. Em 1971, foi proclamada padroeira do povo baiano.

"A festa da Imaculada Conceição da Praia faz parte da espiritualidade baiana. Aqui, se pode dizer que foi onde começou a devoção por Nossa Senhora, que se expandiu por todo o Brasil, portanto, é grande a nossa responsabilidade", ressaltou Dom Murilo Krieger.

"A nossa festa não começou ontem, são 470 anos daquela que, diante de Jesus, intercede por todo o nosso estado para que sejamos melhores e mais santos", disse o paróco e reitor da Basílica Santuário, Padre Adilton Lopes. O tema do novenário fala exatamente da tradição: "470 anos de fé e devoção à Imaculada Conceição".

Já passava das 10h30 quando, após o encerramento da missa campal, a procissão começou. Na frente, foram imagens de Jesus Menino e de Santa Dulce dos Pobres, junto a bandeiras de todos os 417 municípios do estado. Logo atrás, um andor gigante adornado com rosas levava a padroeira.

A devoção da própria Dulce, inclusive, foi lembrada pelos religiosos. De acordo com o padre Adilton, em vida, a freira costumava visitar bastante a Basílica Santuário. A imagem do "anjo bom da Bahia" foi uma das mais aplaudidas pelos fiéis, que também faziam reverência a ela através de acessórios como cartazes e estandartes.

Engana-se quem pensa que o mormaço intidimidou os devotos. Mesmo com o 'calorão', idosos, turistas e até mesmo pessoas com deficiência lotaram as ruas do Comércio para a caminhada em grupo, rezando e cantando durante a procissão. A animação deste ano ficou por conta da banda católica Estrada Iluminada.

Devota de Nossa Senhora da Conceição, a consultora de vendas Francisca Batista, 37, foi uma das que chegaram cedo para ver a missa campal, seguida da caminhada. "O calor não me impediu de vir. Só deu mais força pra gente seguir na procissão. Já tem 20 anos que acompanho, hoje, eu vim mesmo para agradecer e renovar os pedidos", conta.

A empolgação surpreendeu as turistas colombianas Isabel e Luna Santiago. De passagem pelo Brasil e a caminho da praia da Barra, as irmãs ficaram impressionadas com a festa.

"É muito bonito de ver. Eu não entendo muito bem o que a festa significa, mas consigo sentir essa importância vendo todas essas pessoas reunidas. Dá vontade de participar", disse Luna.

Por outro lado, o sol também não deixou de incomodar, sobretudo as pessoas mais velhas. Em meio a celebração a céu aberto da missa solene, a reportagem do Portal A TARDE presenciou uma mulher passando mal e que foi socorrida por pessoas que estavam por perto.

Outras celebrações

Quem é devoto, mas não pôde comparecer aos festejos da manhã, pode contar com outros horários na Basílica Santuário da Conceição da Praia. "Ainda temos missas às 14h30, e às 17h, sendo essa última a Missa da Amizade. Venham todos", convidou o Padre Adilton.

Em Periperi, a próxima missa ocorre às 16h, com procissão às 17h30. No bairro de Itapuã, a procissão pela padroeira tem início às 16h e a celebração eucarística presidida pelo bispo auxiliar Dom Hélio dos Santos acontecerá às 18h.

