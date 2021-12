Um prédio de três andares desabou na manhã deste domingo, 10, na rua Jornalista Regina Santana Dias, no Vale dos Lagos. Construído em uma encosta, desde 2004 o prédio dava sinais de problemas na estrutura.

Raul Aguilar Sob risco desde 2004, imóvel desmorona no Vale dos Lagos

O imóvel foi habitado até outubro de 2014, quando as rachaduras ficaram maiores e parte da estrutura começou a ceder. Há dois dias, uma reportagem publicada em A TARDE alertou para o risco de desmoronamento do imóvel.

Moradores de casas próximas ao prédio abandonaram o local há dois dias. Foi o caso do mecânico Márcio Borges, 32, proprietário da casa que ficava no alto da rua e onde caíram os destroços do imóvel.

"Há 15 dias, temendo uma tragédia, peguei meu filho e abandonei a casa para morar de aluguel. Por medo, só retirei a televisão e as nossas roupas", conta Borges.

Reclamação

Moradores reclamaram do que consideram demora da Codesal para resolver a questão do imóvel. Também disseram que a Sucom compareceu ao local, mas, não realizou a demolição.

A assessoria da Codesal informou que técnicos do órgão aconselharam os moradores das casas próximas ao prédio a deixarem o local. De acordo com a informação do órgão, foi pedida à Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) a demolição do prédio.

A Sucom informou que técnicos estiveram no local na manhã de domingo e avaliaram que, devido à forte chuva que atinge Salvador, o momento não seria adequado para executar a demolição do imóvel, que seria realizada nesta segunda-feira.

Com o desabamento, no período da tarde, os técnicos do órgão retornaram ao local e isolaram a área. A Sucom lembra que as máquinas são pesadas e é preciso ter uma melhora no tempo para que o trabalho possa se realizado sem oferecer riscos.

