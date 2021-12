Sob pedidos de justiça, jovem morto em pomar é sepultado em Salvador

Foi sepultado na tarde desta sexta-feira, 21, o adolescente Guilherme dos Santos Pereira, de 17 anos, encontrado morto após entrar em pomar de um restaurante no bairro do Cabula, em Salvador. A cerimônia ocorreu no Cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas, sob forte comoção e pedidos por respostas de familiares e amigos.

A maioria dos 150 presentes levou cartazes em homenagem ao jovem. Em um dos recados, uma frase marcante do cantor e compositor Bob Marley estampava a tristeza de todos: "Saudade é um sentimento que, quando não cabe no coração, escorre pelos olhos".

Muito abalado, o pai da vítima, o entregador de correspondências Edmundo Pereira Silva, 55, lamentou a morte do filho: “tiraram uma parte de mim, não estou aguentando. Poderia fazer minha justiça, mas quem vai fazer é aquele lá de cima”, desabafou.

Desaparecido há dois dias

Guilherme dos Santos foi encontrado morto depois de dois dias desaparecido. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o corpo do adolescente foi localizado por volta das 17h da última quarta-feira, 19, em uma área de mata que pertence ao pomar do restaurante Paraíso Tropical, às margens da avenida Luís Eduardo Magalhães.

A família do jovem esteve no local e fez o reconhecimento do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi periciado. Até o momento, a causa da morte ainda não foi confirmada. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.

Familiares e amigos levaram cartazes com em homenagem a Guilherme (Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A Tarde)

Mistério

Familiares suspeitam que algum segurança do restaurante Paraíso Tropical tenha atirado em Guilherme e modificado a cena do crime. O empresário Beto Pimentel, dono do estabelecimento, nega tal versão. Segundo parentes, Guilherme e mais três amigos – também menores - entraram no local para pegar frutas, por volta das 16h de segunda,17.

Em depoimento, os garotos contaram que Guilherme estava no alto de um pé de acerola quando teriam ouvido tiros. Na versão relatada à polícia, eles disseram que voltaram momentos depois e viram o amigo caído.

O pai da vítima disse à reportagem de A TARDE que também participou das buscas pelo filho filho por toda mata e, inclusive, passou três vezes pelo local onde Guilherme foi encontrado.

“Na quarta-feira, estive lá às 15h, passei e o corpo não estava. Aí fui para casa para descansar um pouco, quando foi às 17h, me ligaram e disseram que tinha um corpo lá. Eles colocaram o corpo de Guilherme em um carro e levaram para carbonizar, queimar. Mas com a pressão da imprensa, botaram lá de volta”, contou Edmundo.

Tiro, espancamento e queimaduras

Conforme seu Edmundo, além de levar tiros, Guilherme foi espancado e teve parte do corpo queimado. “Não consegui reconhecê-lo, estava deformado e queimado. Meu filho mais velho que o reconheceu pelos pés e por uma cicatriz que ele tinha na perna direita, 25 pontos. Ele tinha uma cicatriz na barriga, mas sumiu, não deu para ver nada”, contou ele, revelando que o adolescente teve o tórax e as mãos queimadas. “Eles foram cruéis, como fazem aquilo ali? Guilherme não vai mais voltar”, lamentou.

O pai lembrou também que Guilherme não bebia, não fumava e não fazia nada de errado. Segundo seu Edmundo, todos os meses dava R$ 200 ao filho, exatamente para ele não se envolver com a criminalidade.

Ainda conforme o senhor, é comum os moradores dos bairros próximos ao restaurante entrarem no pomar para pegar frutas. Durante o sepultamento, um representante do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca) conversou com o pai de Guilherme e ofereceu acompanhamento psicossocial e apoio jurídico.

No dia em que foi morto, Guilherme tinha acabado de retornar de Conceição, na ilha de Itaparica, onde passou a semana santa com a família. Ele chagou da ilha às 11h.

