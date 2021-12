Só 10 das 28 boates e casas de shows cumprem as exigências

Dos 28 estabelecimentos que funcionam como casas de shows e boates em Salvador notificados pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), durante a vistoria realizada de fevereiro a julho, apenas 10 se adequaram às exigências do órgão.



Dos 18 restantes, apenas um foi interditado, os outros seguem funcionando na condição de ser adequados ao Plano de Segurança para Situação de Pânico (PSSP), elaborado pela Sucom.

Os números divulgados nesta terça-feira, 13, fazem parte do balanço pós-fiscalização motivado pelo incêndio ocorrido na boate Kiss, em Santa Maria (RS), no final de janeiro.

Na primeira vistoria, encerrada no final de julho, o órgão autuou 26 dos 28 estabelecimentos. A nova etapa, iniciada no dia 9, já resultou na notificação de uma casa e liberação de outra.

Exigências - Durante a fiscalização, o órgão exigiu que, além do alvará de utilização de som, os estabelecimentos apresentassem o PSSP, que consiste na implantação de portas de saídas na área lateral, nos fundos ou no contrafluxo do imóvel, além de extintores e placas de sinalização interna, indicando o acesso à saída.

De acordo com o gerente de fiscalização da Sucom, Everaldo Freitas, a implantação de um plano de emergência é fundamental para que o estabelecimento funcione de acordo com a legislação.



"A exigência não serve apenas para um incêndio ou incidente desse tipo. Serve, também, para qualquer situação que gere pânico entre frequentadores ou qualquer tipo de situação em que seja necessária uma evacuação rápida no local", explica.

Um dos fatores responsáveis pela inadequação desses locais às medidas de segurança, segundo Freitas, é o alto valor dos equipamentos necessários.

"Vejo, hoje, uma preocupação por parte dos empresários em investir na segurança dos clientes. Muitos vêm tentando se adequar, porém são investimentos com custos altos, que precisam de um planejamento prévio", afirma.

Bares e restaurantes - Conforme o presidente-executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), seção Bahia, Luís Henrique Amaral, os proprietários deste tipo de estabelecimento são orientados para que os espaços funcionem de forma segura. "Buscamos mostrar aos empresários a real necessidade de tornar o estabelecimento um lugar agradável e seguro", disse.

Segundo o presidente da Abrasel, os associados devem procurar atender a todas as exigências legais. Para tanto, a associação indica profissionais que auxiliam na contratação de serviços para adequação dos espaços. "Temos vários profissionais de assessoria e consultoria. Nossa preocupação é que todos os associados estejam devidamente alinhados", afirma.

Sem alvará - Durante as vistorias, a Sucom registrou ainda a existência de 18 espaços - a maioria localizada no subúrbio - que não possuem alvará de funcionamento. Ou seja, realizam shows e festas sem autorização do órgão. Todos foram notificados.

Everaldo Freitas, da Sucom, chama a atenção da população quanto à realização de eventos nesses locais. "Esses lugares não são, obrigatoriamente, uma casa de shows. No entanto, transformam-se em espaços de festa. Muitos não têm sequer condição estrutural para abrigar um evento", alerta.

