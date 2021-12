SMS promove dia D contra a influenza

Após prorrogar até o dia 15 de junho a campanha de imunização e realizar o dia D no mês de maio, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai promover um dia D contra a influenza no sábado, 9.

Mais de 100 pontos de imunização serão disponibilizados, das 8 às 17h, em escolas, creches, igrejas, estações de transbordo, supermercados e shopping centers, além das 126 unidades de saúde. A lista dos locais ainda será divulgada.

Cerca de 121 mil pessoas ainda precisam se imunizar em Salvador, o que representa 77,6%. O percentual é acima do registrado no estado, de 73,72%. A meta do Ministério da Saúde (MS) é 90%.

O imunobiológico disponibilizado pela SMS é do tipo trivalente, que protege contra dois tipos de influenza A (H1N1 e H3N2) e um tipo da B. Este ano, em todo o estado, foram notificados 174 casos de influenza A H1N1, com 20 mortes, conforme dados do último boletim da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Os óbitos ocorreram em nove municípios.

Salvador registrou 12 mortes. Em Apuarema, Camaçari, Irará, Lauro de Freitas, Retirolândia, Saúde, Serrinha e Vitória da Conquista ocorreu uma morte por H1N1 em cada cidade.

Em 2017, foram notificados 241 casos de SRAG, com 20 óbitos. Dentre eles, 20 foram confirmados para influenza, sendo dois casos de influenza A H1N1 e nenhum óbito.

O MS informou que, após o fim da campanha, caso haja disponibilidade de vacinas, a imunização poderá ser ampliada para crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos.

*Sob supervisão da editora Meire Oliveira

