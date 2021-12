SMS pede ao Ministério da Saúde inclusão do grupo de 12 a 17 anos na programação

A liberação da Anvisa para a aplicação da vacina da Pfizer contra Covid-19 para adolescentes, a partir de 12 anos de idade, traz o debate sobre os riscos da pandemia para as crianças e os jovens da faixa etária. Em Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) pede ao Ministério da Saúde a incorporação do grupo de 12 a 17 anos na programação vacinal.

Na Ribeira, a professora de biologia Aline Soares, 32 anos, afirma que a possibilidade de vacinação do filho Hebert, 12 anos, traz esperança. "Se eu pudesse, ele tomava a vacina antes de mim. Desde o começo, a pandemia tem afetado nossa convivência. Sinto falta de poder abraçar toda hora, ficar juntinho na mesma cama, no mesmo sofá. Como preciso sair para trabalhar, volto para casa com o receio de transmitir algo para o meu filho", conta.

A professora ainda explica que o filho tem ficado em casa, dividindo o tempo entre os estudos e o lazer com jogos e a televisão. Entre os efeitos das restrições causadas pela pandemia, ela conta que o Hebert sente falta dos amigos da escola e dos passeios ao shopping.

Esperança

Apesar de reconhecer que a vacina não evita o possível contágio pela Covid-19, ela explica que a imunização do filho vai trazer o conforto para a retomada de uma maior normalidade.

Em artigo exclusivo publicado em A TARDE, no último dia 21, o secretário municipal da Saúde de Salvador, Leo Prates, destacou que estudos apontam que crianças e adolescentes infectados pela Covid-19, em sua maioria, apresentam sintomas leves ou são assintomáticos.

No entanto, esses grupos sentem os impactos de questões como o fechamento de escolas e a consequente perda do vínculo social. Além disso, Prates destaca que eles podem ter dificuldade em seguir protocolos sanitários como o uso de máscaras e o correto distanciamento.

"A não vacinação das crianças e adolescentes pode possibilitar mudança no quadro das internações uma vez que esse grupo passará a ser a única população exposta e suscetível à doença, pois não estará imunizada. Estamos falando de um universo de mais de 120 mil pessoas na faixa etária dos 12 aos 17 anos que não estão contempladas no plano nacional de operacionalização da vacina.

Diante dessa situação, a SMS tenta sensibilizar o Ministério da Saúde e pedir a ampliação da faixa etária elegível para a vacinação, incorporando crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Essas vidas também merecem nossa atenção e respeito", explica o secretário.

Diferenças

Para Rafael Placeres, pediatra da Clínica Personal da Central Nacional Unimed, os riscos da Covid-19 são diferentes na relação entre crianças e adultos. No entanto, a imunização do grupo contra a doença não é algo que não pode ser deixado de lado.

"A Covid-19 tem predileção para se ligar numa célula específica do organismo, predominante no pulmão, e os adultos têm mais dessas células que as crianças. Ou seja, uma criança tem menos receptores para a interação com o vírus. Apesar do menor risco, ele existe, e as crianças e adolescentes também precisam ser protegidas", diz o pediatra.

Meta

Ainda segundo Placeres, a aprovação da Anvisa para a aplicação da vacina em adolescentes a partir dos 12 anos, que tem bases científicas, é parte de um processo que deve caminhar para a futura campanha de imunização das crianças. "Já existem estudos voltados para a vacinação de crianças acima de 5 anos de idade. Até o próximo ano, acredito que já teremos novidades nesse sentido", acrescenta.

A professora Silvana Trinchão, 30 anos, mãe da Giovanna, de 5 anos, espera com ansiedade a imunização da filha. "A vacinação dela vai trazer um pouco de tranquilidade. Tenho conversado com ela sobre o momento e a importância de ter cuidados como ficar em casa, lavar as mãos, usar máscara e álcool quando necessário. E como ela deve voltar para a escolinha em breve, toda forma de cuidado é bem-vinda", conclui.

