SMS faz vacinação contra HPV em escolas da capital

A segunda etapa da imunização contra o Human papillomavirus (HPV) em Salvador este ano, iniciada no dia 14 deste mês, tem o objetivo de vacinar mais de 59 mil crianças entre 9 e 11 anos, que residem na capital. Em março, na primeira fase da campanha, 20.953 jovens foram imunizadas - cerca de 35% do total.

Na manhã desta terça-feira, 29, uma equipe da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) visitou três escolas na capital baiana: o Instituto Social da Bahia (Isba), em Ondina; o Centro Educacional Mamma Lúcia (Nova Brasília); e a Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério (Castelo Branco).

No Isba, foram vacinadas cerca de 30 estudantes. É o segundo ano que o colégio acolhe a campanha. Segundo a coordenadora da instituição, a ação representa a possibilidade de reduzir o câncer de colo de útero, no futuro.

"Entendemos que a escola tem papel fundamental no aspecto de orientar as famílias também no que diz respeito a ações preventivas de saúde, como a vacinação de alunos. A parceria com as famílias é importante e acontece no Isba de forma efetiva", afirmou a orientadora educacional da instituição, Cristiane Ramos.

Segundo ela, para a realização da ação, a Secretaria Municipal da Saúde entra em contato com a escola e agenda uma data para mandar a equipe de Vigilância Epidemiológica para aplicar as vacinas.

Cronograma

"Encaminhamos às famílias um termo de consentimento de vacinação, para que a aplicação da vacina seja autorizada", explica Cristiane. Para receber a vacina, as alunas precisam portar documento de identificação (RG) e cartão de vacinação.

Para a chefe do setor de imunização da SMS, Doiane Lemos, esta será a primeira geração de mulheres livres do câncer de colo de útero. Para isso, diz, a vacinação deve ser feita como preconiza o Programa Nacional de Imunização: a 2ª dose da vacina deve ser tomada seis meses após a 1ª dose. Cinco anos após a 1ª dose, a 3ª dose deve ser tomada.

adblock ativo