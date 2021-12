SMS errado sobre aprovação frustra vestibulandos da Unime

Vestibulandos que realizaram a prova na Faculdade Unime para medicina, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), tiveram nesta terça-feira, 16, uma grande frustração. De acordo com um dos estudantes, que preferiu não se identificar, a mensagem de texto enviada ao celular de cada um avisando da aprovação no curso, não passou de um erro no sistema.

Em nota, a Unime informou que foi uma inconsistência sistêmica no envio de mensagem via SMS nesta terça, que acionou equivocadamente todos os candidatos classificados no processo seletivo de Medicina 2015, para efetuar matrícula, sem seguir a ordem de classificação e a limitação do número de vagas.

"Foi um descaso total, na faculdade apenas nos informaram que tinha sido um erro no sistema. Como assim? O computador só faz o que alguém manda, ele não faz nada sozinho", argumentou o estudante.

Ele ainda relatou que muitas pessoas estavam tristes com a situação. "Eles mexeram com os sonhos de muitos, pessoas que tentam há anos passar em medicina".

Uma comissão de pais e estudantes já foi montada para em conjunto entrarem na Justiça contra a instituição, informou o estudante.

