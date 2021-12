SMS divulga postos onde vai ocorrer vacinação contra o HPV

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou nesta terça-feira, 11, os postos onde vai ocorrer a vacinação, para meninas entre 11 e 13 anos, contra o HPV (papiloma vírus humano), principal causador do câncer de colo de útero. [confira os locais abaixo]

A vacina foi introduzida no calendário básico de imunização de Salvador na segunda, 10. A imunização é determinada pelo Ministério da Saúde em todo o país.

De acordo com a SMS, com o objetivo de atingir o maior número de pessoas na faixa etária, estimada em 62 mil, a imunização ocorrerá prioritariamente nas instituições de ensino das redes pública e privada.

Nesta primeira etapa, os postos de saúde funcionarão apenas como uma segunda porta de entrada, acolhendo as jovens que perderem a imunização em suas respectivas escolas ou que não estão matriculadas em instituições de ensino.

A SMS informou que foram priorizados postos de saúde estratégicos em cada um dos 12 distritos sanitários para a realização da vacina.

Escolas

No primeiro dia da vacinação, na segunda, nenhuma escola de Salvador teve imunização. O motivo, conforme a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), é que apenas um dos doze distritos sanitários da capital tem cronograma fechado das escolas que receberão a equipe de vacinação, que somente ocorrerá a partir desta quarta-feira, 12.

No distrito do Centro Histórico, 21 escolas já têm datas definidas. A primeira será a Escola Municipal Cosme de Farias, cujas atividades serão iniciadas a partir das 9h.

A SMS prevê que até o final da semana os demais cronogramas estejam finalizados.

Nas escolas será divulgado um calendário para aplicação do imunobiológico, para que as alunas apresentem a caderneta de vacinação no ato do procedimento, que deverá ser preenchida pelo técnico da saúde.

Câncer

O vírus HPV está relacionado a diversos tipos de câncer, mas principalmente ao do colo do útero (cerca de 95% dos casos), o segundo que mais atinge mulheres, ficando atrás apenas do mamário. Estima-se que 685 mil pessoas sejam infectadas por esse vírus por ano no Brasil.

