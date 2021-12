SMS confirma surto de chikungunya em Mirantes de Periperi

O bairro de Mirantes de Periperi, no subúrbio ferroviário, sofre com surto de chikungunya. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 27 amostras foram analisadas pelo Laboratório Central de Salvador, 25 tiveram resultado positivo para a doença.

Conforme a SMS, o diagnóstico dos primeiros exames realizados em moradores da rua Antônio Teixeira, em Mirantes de Periperi, foi informado pelo laboratório. Os pacientes apresentaram sintomas de febre, dor de cabeça, além de dores e inchaço nas articulações.

Na manhã desta quinta-feira, 5, técnicos do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e da Vigilância Epidemiológica realizaram novas coletas em moradores sintomáticos do bairro. Os exames confirmaram nossa suspeita de surto de chikungunya na localidade. Realizamos novas coletas, mas possivelmente os resultados devem seguir o mesmo padrão”, afirmou Cristiane Cardoso, coordenadora do CIEVS.

A secretaria foi acionada ao local pela associação de moradores do bairro. A SMS encaminhou equipes de assistência e vigilância à Mirantes de Periperi para investigar as causas do possível surto na comunidade.

Conforme o órgão, agentes de combate às endemias realizaram de forma ostensiva o bloqueio vetorial contra o Aedes, com aplicação de inseticida, intensificação das visitas casa a casa, bem como a identificação de locais com maior vulnerabilidade para infestação do mosquito. Cerca de 80% dos focos identificados estavam dentro dos domicílios.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) segue com a intensificação das ações na região afim de conter o avanço da infestação do Aedes e do surto de chikungunya. "Reiteramos a importância da participação popular para conseguirmos vencer o Aedes. As residências continuam sendo os principais locais onde são encontrados os criadouros do vetor. Isso mostra que as pessoas precisam auxiliar o poder público na luta contra o mosquito”, esclareceu coordenadora do CCZ, Andrea Salvador.

Para tentar resolver a situação, no próximo sábado, 7, a partir das 9h, a prefeitura de Salvador promoverá uma feira de saúde na comunidade para atender as principais demandas dos moradores, incluindo dois “Med” ônibus. Médicos generalistas e pediatras prestarão atendimentos.

adblock ativo