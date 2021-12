SMS alerta para importância do diagnóstico precoce do câncer de mama

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou na última semana um alerta para a importância de se obter um diagnóstico precoce do câncer de mama, pois as chances de cura são de 90%. Segundo informações da secretaria, até maio deste ano, foram disponibilizadas 39 mil vagas para realização de exames de mamografia gratuitos, porém, apenas 38% das vagas foram realizadas no período.

As mulheres que fazem parte do grupo de risco são aquelas com idade acima de 50 anos ou com histórico da patologia na família. A SMS garante a realização do exame gratuito de mamografia para mulheres residentes da capital em todas as faixas etárias. Entretanto, médicos recomendam que mulheres com idade até 35 anos façam o exame apenas em casos específicos.

Interessadas em realizar o exame devem comparecer a uma das 138 unidades básicas da rede municipal, levando documento de identificação com foto, cartão do SUS e a requisição de mamografia preenchida por um profissional habilitado para o agendamento de exame em uma das clínicas e hospitais contratualizados pela prefeitura de Salvador.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde, as taxas de mortalidade devido ao câncer de mama são altas em Salvador, com uma média de 120 mortes por ano, por causa do diagnóstico tardio, geralmente quando a doença já está em estágio avançado.

O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Além disso, o Inca prevê que somente este ano podem ser detectados cerca de mil novos casos da doença na capital baiana.

