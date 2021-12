Situação do Hospital Espanhol será discutida em audiência pública

Uma audiência pública irá debater a atual situação do Hospital Espanhol, que encerrou as atividades há cinco anos. O evento será realizado na próxima segunda-feira, 9, a partir das 14h, no auditório do Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador, na Praça Municipal (ao lado da prefeitura). A audiência, que será aberta ao público, foi requerida pela vereadora Aladilce Souza (PCdoB).

