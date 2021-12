Site revela bairros onde mais se 'pula a cerca'

Na hora de responder às perguntas da reportagem, quase ninguém admite que já traiu. No entanto, levantamento do site de relacionamentos extraconjugais Ashley Madison considera que a procura por um caso em Salvador tem sido grande, e alguns bairros se destacam dos outros.



No ranking feito pelo próprio site, a Barra é o local que tem mais interessados em "pular a cerca" cadastrados (11,4% dos traidores). Dos 2.496 que procuraram o serviço e afirmam morar no bairro, 76% são homens e 24% mulheres.



A estudante de administração Gabriela Carvalho, 21 anos, disse que ficou surpresa ao saber que a Barra ocupou a liderança da classificação.



"Assim como a Graça, é um bairro mais de idosos", destacou. Gabriela contou que já perdoou várias traições.



"Hoje, a traição é mais comum. As pessoas fazem porque falta algo no relacionamento. É uma forma que eles têm de extravasar", opinou a estudante, que mora na Federação, o segundo colocado no ranking.



Com 9,8% dos usuários da capital baiana, a Federação tem 81% dos inscritos do sexo masculino e 19% do feminino. Logo em seguida, ficou o boêmio bairro do Rio Vermelho, com 6,9% dos traidores soteropolitanos (64% de homens e 36% de mulheres).



Sexo



A secretária Mariana Pereira, 33, ponderou que a traição é uma questão de sexo. "A pessoa trai porque quer sexo. Eu não perdoaria. Acho que quem está procurando fora não está satisfeito com o que tem", afirmou.



Sem querer ser identificado, um administrador de 27 anos contou que costuma trair, mas que não deixou de gostar da companheira com quem vive há seis anos.



"É uma questão de desejo mesmo. Quando eu vejo, não me seguro. Se surge uma oportunidade, não desperdício, mas não quero perder o que tenho", disse.



O depoimento do administrador casa com a proposta do site, que é estimular casos para pessoas comprometidas, mas que querem manter o relacionamento que possuem.



Na Bahia, são mais de 71 mil inscritos. Destes, cerca de 37 mil estão em Salvador. Segundo o diretor do Ashley Madison no Brasil, Eduardo Borges, a cada 10 pessoas que se inscrevem, três não mantêm o perfil.



Sobre os bairros campeões, Borges arriscou que são aqueles com "maior quantidade de usuários com maior poder aquisitivo".



O site é gratuito apenas para mulheres. Os homens têm que comprar créditos para poder conversar. Os pacotes variam de R$ 49 a R$ 400.



Para a sexóloga Karla Kalil, a explicação do alto poder aquisitivo não atende a bairros como a Federação.



"É difícil afirmar a relação com o bairro. É muito subjetivo. A classe de baixo poder aquisitivo trai bastante", disse. A sexóloga destacou, ainda, que a procura por aventuras sexuais e desgastes no relacionamento são motivos frequentes para a traição.



O estivador Manuel do Carmo, 48, disse que não se inscreveria em um site como este porque não colocaria em risco o casamento de 29 anos, com direito a dois filhos.



"Se a relação não está boa, não é por meio de um site que você vai conseguir algum à altura", opinou. Manuel destacou, ainda, temer o risco de contrair doenças.



"Depois de três transas, duvido que alguém ainda use camisinha. Melhor evitar traições por causa também das doenças. Não dá para ter vários parceiros", afirmou.

