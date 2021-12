Site para recadastramento biométrico normaliza e vagas esgotam em menos de 12h

Após ter ficado fora do ar nesta quinta-feira, 20, o site do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), já está com o sistema normalizado para a realização de agendamentos para o recadastramento biométrico. No entanto, todas as vagas para hora marcada nas prefeituras-bairro da cidade - CAB, Barra/Pituba/Rio Vermelho, Cabula/Tancredo Neves, Ribeira, Itapuã, Valéria e Subúrbio/Ilhas/Paripe - estão esgotadas.

Em uma consulta feita pelo Portal A TARDE, por volta das 10h, desta sexta-feira, 21, ainda restavam poucas datas disponíveis na prefeitura-bairro de Pau da Lima. Porém, em uma nova consulta feita às 11h, não havia mais vagas.

Mudança

Após o relato de eleitores que encontraram dificuldades em agendar o recadastramento nesta quinta, o TRE decidiu modificar o procedimento. A partir da próxima semana o agendamento passará a ser semanal, ao invés de mensal, como era realizado. A mudança tem o objetivo de facilitar o agendamento e diminuir o número de faltosos.

O procedimento deve ser realizado entre 1º e 4 de agosto sempre às sexta-feiras. A expectativa é liberar 3.040 senhas para atendimento na sede do órgão, no CAB. A mudança não valerá para o atendimento nas Prefeituras-Bairros, que vai continuar disponibilizando as vagas uma vez por mês.

Sobre o Recadastramento

O recadastramento biométrico é obrigatório e deve ser realizado até o dia 31 de janeiro, lembrando que no dia 19 de dezembro o TRE suspende o atendimento por conta do recesso de final de ano. No último balanço divulgado pelo órgão nesta quarta, 19, 1.524.915 eleitores ainda não compareceram aos cartórios para coletar suas digitais em Salvador.

Quem não realizar o procedimento terá o título de eleitor cancelado, o que causa transtornos como suspensão de pagamento de benefícios sociais, de aposentadorias e pensões, além de ficar impedido de emitir passaporte, fazer matrícula em instituição de ensino superior e tomar posse em cargo público.

