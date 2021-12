Site do TJ-BA habilita para casamento gay

Só a partir de 26 de novembro os tabelionatos baianos não mais poderão recusar pedidos de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, quando passa a vigorar o Provimento Conjunto 12/2012, publicado anteontem pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Mas já é possível aos interessados fazer o pedido de habilitação para o casamento no site do tribunal (www5.tjba.jus.br/index.php). Nesta quinta-feira, 11, um dia após a publicação da medida no Diário Oficial da Justiça, estudiosos da temática homoafetiva e juristas comentaram a decisão.

"É um passo importante, mas não acaba com o preconceito e a violência contra homossexuais. Temos que pensar nos impactos culturais desse marco e em estratégias no campo da cultura para combater a homofobia e a falta de respeito", disse o professor Leandro Collin, da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e membro do Conselho Nacional LGBT.

Ela resume o sentimento de muitos homossexuais que viram na legalização do casamento na Bahia um passo à frente na batalha contra o preconceito, mas não o fim deste. Até agora, a Bahia está em terceiro lugar no número de mortes por homofobia este ano no País, com 14 óbitos, atrás da Paraíba (15) e de São Paulo (19). Os dados são do Grupo Gay da Bahia (GGB). Em contrapartida, a Bahia é o terceiro Estado a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O primeiro foi Alagoas e, depois, São Paulo. A legalização levanta dúvidas: qual a diferença da união estável, já permitida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para o casamento civil?

Direitos iguais - De acordo com a medida do TJ-BA, a legalização dá a pessoas do mesmo sexo direitos iguais aos dos casais heterossexuais, como direito de aderir ao sobrenome de um dos parceiros, divisão de bens na separação, constituição de patrimônio, dentre outros. A legalização se deu por provimento conjunto assinado pela corregedora-geral do TJ-BA, desembargadora Ivete Caldas, e pelo desembargador Antônio Pessoa Cardoso, corregedor das comarcas do interior do Estado. O provimento reeditou outro já existente, alterando as regras de lavrar certidão de casamento civil nos cartórios.

Para a advogada Bernadeth Cunha, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, os homossexuais terão facilidade em lutar por direitos: "Com a certidão eles constituem uma família. Fica mais fácil adotar, provar patrimônio em comum, incluir o parceiro no plano de saúde, tudo que um casal heterossexual tem direito". Ela acrescenta que a medida deve se estender a outros estados: "Foi uma luta muito grande do direito de família para regularizar isso".

Polêmica - Apesar do clima de conquista, o professor Colling polemiza: "Mas qual é nossa capacidade de reinventar este casamento, colocar em outros termos? Não devemos repetir modelo que os outros abandonam. Esse casamento atual é uma instituição falida e ninguém mais quer". Para ele, ainda é mais importante criminalizar a homofobia.

Mas ele ressalta que os marcos legais são apenas ferramentas para uma discussão aprofundada na sociedade: "Não deixa de ser uma notícia maravilhosa nesse momento de desilusão. O Judiciário baiano sai na frente".

Polêmica à parte, o professor universitário Vilson Caetano não só quer casar com o artista plástico Rodrigo Siqueira como quer ter o sobrenome dele. "Vou logo botar o sobrenome. Adoro e acho bonito", diz.

Empresas como a Petrobras mostram que a diversidade sexual está sendo mais aceita. A estatal realizou, em âmbito interno, em 2009, o Censo para a Diversidade, com 55.802 funcionários. Do total, 107 assumiram a homossexualidade. Hoje, todos usufruem o direito de incluir companheiros no plano de saúde. Pelo último Censo do IBGE (2010), 60.002 pessoas do mesmo sexo assumiram viver juntas no Brasil.

adblock ativo