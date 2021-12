Site de agendamento para biometria continua fora do ar, confirma TRE

O site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) onde será disponibilizado as novas senhas para o agendamento de biometria, está fora do ar desde manhã desta quinta-feira, 20, e sem previsão de normalizar.

Segundo informações passadas pela assessoria de comunicação do órgão, equipes do setor de tecnologia atuam para solucionar o problema.

Vagas

Foram disponibilizadas nesta quinta, 2.432 vagas para realização do recadastramento na Central de Atendimento do TRE, que fica no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A partir das próximas semanas, as vagas serão oferecidas sempre às sexta-feiras, onde aproximadamente 3.040 senhas serão liberadas.

As vagas adicionais foram oferecidas, depois de eleitores terem encontrado dificuldades em agendar o recadastramento.

O recastramento biométrico é obrigatório e estará disponível até 31 de janeiro, mas no dia 19 de dezembro, o órgão suspenderá o atendimento devido ao recesseo de final de ano.

