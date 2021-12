Site da Escola Pública de Trânsito cai e impede inscrições

Como acontece todos os anos, o site da Escola Pública de Trânsito, ligada ao Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), ficou fora do ar no horário marcado para o início das inscrições, às 10h desta quinta-feira, 20.

Por volta de 9h55, o site começou a apresentar lentidão e instabilidade, até ficar completamente inacessível.

No ano passado, o portal A TARDE registrou a insatisfação das pessoas que tentaram se inscrever e não conseguiram por conta do problema técnico. Quando voltou a funcionar, havia uma mensagem de inscrições encerradas.

Até as 12h02, não hove mudanças em relação ao acesso à página de inscrições do site.

Os leitores do Portal A TARDE mostraram indignação com a prestação do serviço. "Só no sonho da população. Quem conseguir me avise", afirmou Rosa Daiany da Silva.

Já Valter Antonio Araújo mandou um recado para o Poder Público: "Brasil, um país 100 vergonha".

De acordo com a assessoria de imprensa do Detran, a pane aconteceu por conta do grande número de acessos simultâneos. Técnicos da Companhia de Processamento de Dados do Estado da bahia (Prodeb) estão tentando regularizar a situação e a expectativa do órgão é que o site volte a funcionar a qualquer momento.

Ao todo, são oferecidas 5 mil vagas para candidatos maiores de 18 anos e que tenham estudado na rede pública de ensino.

