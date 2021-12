Sistema viário será inaugurado com evento cultural

A inauguração do sistema viário BR-Águas Claras neste domingo, 4, terá atividades culturais e serviços. O ponto alto será o show do cantor Magary Lord, que terá início às 9 horas. O governador Rui Costa vai participar do evento.

A programação ainda conta com apresentações do grupo de teatro infantil Stripulia, do cantor Tio Paulinho, além de aulão de ginástica, alongamento, brincadeiras infantis e a biblioteca móvel.

Os moradores também terão acesso a corte de cabelo, atendimento odontológico e aferição de pressão e glicemia. Os serviços são gratuitos.

O acesso ao local poderá ser feito pela via marginal da BR-324 ou pela Via Regional.

A obra conta com investimento de R$ 50 milhões. O novo sistema viário é formado por uma via marginal à BR-324, com extensão de 1,9 quilômetro, incluindo um viaduto sobre a Rua Celika Nogueira.

