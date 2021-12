Sistema viário Águas Claras/Cajazeiras está 90% concluído

Com 90% das obras concluídas, o novo sistema viário Águas Claras/Cajazeiras está em fase de acabamento e deve ser entregue pelo Governo em setembro.

As novas vias vão desafogar o trânsito na região e fazem parte das ações do plano de mobilidade da gestão estadual. Nesta etapa da obra em Águas Claras, a Conder, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), trabalha na finalização dos serviços de urbanização e infraestrutura.

Com investimento de R$ 50 milhões - oriundos do governo federal, por meio do Ministério das Cidades, e contrapartida estadual -, o novo sistema viário é formado por uma via marginal a BR-324, com extensão de 1,9 quilômetro incluindo um viaduto sobre a Rua Celika Nogueira, e um conjunto de vias totalizando 4,2 quilômetros.

O conjunto ainda dispõe de alças de acesso à BR-324 e um acesso ao sistema de transporte (BRT), além de ciclovia, passeios com piso tátil, escadas, passagem para pedestres, sinalização e paisagismo.

As vias vão beneficiar quem mora e trafega por Águas Claras e pela BR-324, facilitando o acesso a Cajazeiras, à Via Regional e à BA-528 (Estrada do Derba).

