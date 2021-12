Sistema Salvador-Mar Grande faz parada até as 10h30

Por conta da maré baixa, o Sistema Salvador-Mar Grande terá que fazer uma parada até as 10h30 na manhã desta terça-feira, 26. O serviço foi suspenso momentaneamente às 8 horas, mas somente no sentido de Mar Grande para a capital baiana. A viagem com saídas de Salvador seguem normalmente no Terminal Náutico, no Comércio, segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).



Com maré baixa, as embarcações do sistema são impedidas de atracar no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, devido à falta de profundidade do canal. Quanto retomar as operações normais às 10h30, a travessia terá 10 embarcações em tráfego e horários de 30 em 30 minutos, ou a cada 15 minutos, de acordo com a demanda de passageiros do momento. Nesta terça, a última viagem saindo de Salvador será às 20h e de Mar Grande às 18h30.

A linha marítima ligando Salvador a Morro de São Paulo opera sem qualquer restrição. O mesmo acontece com as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos. O primeiro catamarã para o Morro zarpou do Terminal Náutico às 8h30 e as próximas saída vão ocorrer às 10h30, 13h e 14h. Já as saídas Morro para a capital ocorrem às 11h30, 12h30 e 15h.

