Sistema ferryboat tem problemas a 6 dias da chegada do verão

A seis dias da abertura oficial do verão (21/12), a concessionária Internacional Marítima, empresa responsável pela gestão do sistema ferryboat, ainda não divulgou como será realizada a operação para a estação que apresenta maior demanda.

Na última sexta-feira, 13, usuários já enfrentaram problemas ao tentar embarcar. Motoristas relataram que esperaram cerca de quatro horas na fila.

"Não entendo por que esse serviço não funciona. Eles só lucram, não têm prejuízo nenhum. Alguns desses ferries estão sem condições adequadas. Fico até com medo de viajar nessa velharia", reclamou a funcionária pública Lúcia Guerra. Ela disse que chegou à fila às 12h e às 15h45 ainda não tinha conseguindo viajar.



Para as próximas semanas, ainda não há definição. "O planejamento é que tenhamos mais ferries. A equipe está empenhada para que aconteça. Mas ainda não temos como confirmar porque depende de uma série de fatores que não dependem só da empresa e que influenciará na operação (dias de bate-volta, horários das travessias)", informou, por meio de nota, a assessoria da operadora do sistema.

A previsão é que "ao longo da semana" seja divulgado como será o funcionamento do sistema. Apesar da indefinição, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Transportes, Energia e Comunicação (Agerba), responsável pela fiscalização, prevê que seis embarcações operem no período das festas de fim de ano.

Na última sexta, segundo a assessoria da concessionária, durante a manhã, três embarcações funcionaram (Anna Nery, Pinheiro, Juracy Magalhães). À tarde, somou-se o Agenor Gordilho, que estava em manutenção preventiva.

Outros dois ferries, Maria Bethânia e Ivete Sangalo, estão fora de operação. O motivo, no entanto, não foi divulgado. "Pode ser que estejam, e pode ser que não (na operação verão)", informou a assessoria.

Espera incomoda

As festas de fim de ano ainda nem chegaram, mas a população já começa a viajar para o interior e ilhas da Grande Salvador. Com a ampliação da demanda, também aumenta o tempo de espera nas filas do ferryboat.

Ao usuário só resta exercitar a paciência nas longas filas (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

O pintor industrial Valdonilson Raimundo, 49, criticou a administração: "Falta organização. As pessoas cortam as filas e ninguém fiscaliza".

José Roberto Godoy, aposentado de 63 anos, esperava o embarque na fila preferencial há quase uma hora e meia. "Fiz uma cirurgia coronária recentemente, já mostrei laudo médico, mas ninguém me ajudou. Não existe prioridade, nem respeito ao idoso".

Procurada, a assessoria da Internacional Marítima declarou cumprir a cota preferencial, que é de 10% da capacidade das embarcações.

Feriadão

No feriado de 15 de novembro, a concessionária já havia passado por um teste de fogo. Na ocasião, as filas de veículos tiveram uma espera média de sete horas para embarque, segundo passageiros. "Foi um dia horrível", disse a enfermeira Sílvia Conceição.

