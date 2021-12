Sistema ferryboat tem movimento tranquilo nesta quarta

O movimento de passageiros no sistema ferryboat segue tranquilo na manhã de quarta-feira, 10, tanto no Terminal de São Joaquim, em Salvador, como no Terminal de Bom Despacho, em Vera Cruz. As travessias acontecem nos horários programados, sem nenhuma alteração.

As embarcações que estão em atividade são: Ana Nery, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Juracy Magalhães Júnior e Pinheiro.

De acordo com as informações da assessoria de comunicação do ferryboat, a embarcação Rio Paraguaçu não está em operação, pois passa por manutenção preventiva.

