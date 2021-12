Sistema ferryboat opera com apenas três embarcações

Nesta segunda-feira, 1º de outubro, às 7 horas, os ferries "Agenor Gordilho" e "Pinheiro" serão rebocados do Terminal de São Joaquim para a Base Naval de Aratu, onde passarão por reparos. De uma frota de oito embarcações, somente três ferries estão operando: Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Juracy Magalhães. Os outros - Ipuaçu, Agenor Gordilho, Anna Nery, Rio Paraguaçu e Pinheiro - estão parados por falta de condições de navegação.



Na manhã deste sábado, 29, o movimento é tranquilo no Terminal de São Joaquim, no bairro do Comércio, em Salvador.

O Sistema Ferryboat está sob intervenção do Governo do Estado desde quinta-feira, 20, depois que um decreto do governador Jaques Wagner determinou o afastamento da concessionária TWB, por má prestação de serviços.

