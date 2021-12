Sistema ferryboat e Agerba montam esquema especial para o fim de ano

Com a alta demanda por viagens no período natalino e nas festividades de fim de ano, o Terminal Rodoviário de Salvador e a Internacional Travessias Salvador (ITS) – responsável pelo sistema ferryboat – montaram esquema especial no período.

A rodoviária, a partir do dia 17 até o dia 31 de dezembro, irá disponibilizar 700 horários extras, na expectativa de que circulem o total de 215 mil pessoas. O movimento mais intenso está previsto para o período entre 17 e 25 deste mês, com estimativa de embarque de 140 mil passageiros. Já no Réveillon, entre 26 e 31 deste mês, 65 mil passageiros são esperados.

Segundo informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), os destinos mais procurados são: Porto Seguro, Itacaré, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Senhor do Bonfim, Irecê, Xique-Xique, Vitória da Conquista, Barreiras, Lençóis, além dos municípios da região metropolitana de Salvador.

"Na maioria dos casos os usuários têm a possibilidade de comprar pela internet ou telefone, o que traz mais comodidade e diminui as filas. Ressaltamos que os passageiros devem chegar com antecedência mínima de 20 minutos ao terminal, para evitar transtornos", alerta Abd-ul-Ramid Faria, coordenador da Agerba.

Durante a tarde desta quarta-feira, 12, o restaurador James Souza, 33 anos, antecipou a compra da passagem para Feira de Santana. Após passar um longo período fora do Brasil, ele estava bastante ansioso. "É o período que eu tenho para ficar com a família e rever os amigos. Só de imaginar as filas, me apressei a comprar", salienta James.

A vendedora Cléa Silva está de férias e ia para Santo Amaro. "Estou indo passar uns dias na minha terra. Trabalho em Salvador e aproveitei as férias para descansar lá", afirma Cléa.

Já o sistema ferryboat atua com a venda antecipada das passagens de hora marcada. Por meio de nota, a ITS comunicou a disponibilidade de 200 vagas extras.

As novas vagas estão distribuídas nas datas: 26/12 (às 4h), 27/12 (às 3h) e 30/12 (às 5h), sentido Salvador-Ilha de Itaparica. Para o trajeto inverso, a oferta extra é para 3 de janeiro de 2019, no horário da 1h. São 50 vagas para cada viagem.

"As vagas extras são do serviço de Hora Marcada. A compra é feita exclusivamente pela internet pelo site www.internacionaltravessias.com.br. Somando com as 650 vagas extras já disponibilizadas pelo serviço, são 850 vagas extras designadas para essa modalidade de atendimento entre o Natal e Réveillon".

Conforme a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), que realiza a travessia Salvador-Mar Grande, a operação especial será divulgada até o próximo dia 14.

*Sob a supervisãoda editora Meire Oliveira

