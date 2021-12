Sistema ferryboat divulga balanço de passagens

A Internacional Travessias Salvador, administradora do sistema ferryboat, divulga balanço da venda de bilhetes de travessia entre Salvador e Itaparica para o serviço hora marcada.

Até a manhã desta segunda-feira, 68% das passagens, com saídas a partir do terminal de São Joaquim, foram comercializadas; e a partir do terminal Bom Despacho, 45% já tinham sido vendidos.

Com venda exclusiva pela internet, para checar a disponibilidade de vagas atual é necessário verificar no site portalsits.internacionaltravessias.com.br.

Pelo balanço divulgado nesta segunda, ainda havia vagas, sobretudo, para as datas 22/12 (às 13h e entre 17h e 23h30 - exceto 15h), a partir do terminal de São Joaquim; e a partir do terminal Bom Despacho, entre as 5h e as 23h30.

Depois do Natal

Para quem viajará após o Natal, a Internacional Travessias Salvador informou haver disponibilidade para as datas 26 e 27/12, a partir do terminal de São Joaquim - à noite, com maior volume a partir do terminal de Bom Despacho.

Nos dias 28, 29 e 31 de dezembro, a disponibilidade atual é apenas para as saídas a partir do terminal de Bom Despacho. Ainda estavam disponíveis algumas vagas para a data de 30/12, porém nos horários extras que foram disponibilizados (restavam para os horários 2h e 3h).

Segundo a empresa, o serviço de hora marcada no ferryboat teve um incremento de 3.690 vagas.

adblock ativo