Sistema ferry-boat contará com oito embarcações no verão

O Sistema ferry-boat vai operar com oito embarcações no período do verão, que vai do dia 21 de dezembro a 20 de março, segundo informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

As duas novas embarcações, Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares, estarão ainda em operação assistida, já que essa operação vai durar 120 dias, tempo em que a tripulação local receberá treinamento técnico dos tripulantes vindos da Grécia.

Ainda estarão em operção os ferries Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu, Agenor Gordilho, Pinheiro e Anna Nery. As embarcações já passaram por manutenções e reparos, restando apenas o ferry Pinheiro, que ainda aguarda a motorizaçao, hélice, propulsores e gerador.

De acordo com a Agerba, em meados de dezembro, a embarcação Agenor Gordilho será retirada da Base Naval para retornar ao sistema com as reformas estruturais e troca de motor. O ferry Juracy Magalhães passa, então, a integrar o sistema nesse período.

