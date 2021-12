Sistema ferroviário de Salvador tem operação suspensa nesta segunda

Após ser liberado no domingo, 24, o único trem que operava no Subúrbio Ferroviário de Salvador foi retirado de circulação, deixando o local fechado na manhã desta segunda-feira, 25. Os outros dois trens que fazem parte do sistema estão em manutenção desde o acidente ocorrido no início deste mês, que deixou mais de 45 pessoas feridas.

Em nota, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), responsável pelo gerenciamento do serviço, informou que o trem foi retirado de circulação para reparos, devido a uma pane elétrica. A previsão do órgão é de que haja a liberação de um dos trens ainda nesta segunda.

“Estamos trabalhando ininterruptamente desde a semana passada, inclusive durante todo o fim de semana, para que os trens sejam entregues o mais rápido possível", explicou o Diretor de Manutenção, Hidelson Menezes.

