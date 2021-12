Sistema dos trens do subúrbio volta a operar depois do acidente

Depois do incidente que ocorreu na calçada, por conta do curto-circuito de fusíveis de alta tensão na parte externa da Estação de Trem da Calçada, na Cidade Baixa, em Salvador, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), informou que desde as 6h desta quarta-feira, 3, o sistema dos trens do subúrbio voltou a operar. O primeiro trem já estava disponível no início da operação do sistema, às 6h, e um segundo trem passou a rodar a partir das 16h.

A equipe técnica da A Companhia de Transporte da Bahia (CTB), trabalhou desde o momento do ocorrido até a madrugada de hoje, realizando a manutenção nos vagões para garantir que o sistema pudesse voltar a operar.

Em nota, a CTB informou que socorreu os passageiros que sofreram os acidentes, sendo que oito pessoas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de San Martin, onde receberam atendimento. As vítimas tiverem escoriações leves e, de acordo com informações obtidas pela CTB junto a Unidade de Saúde, foram liberados ainda na terça-feira, 2.

adblock ativo