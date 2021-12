Sistema de sucção das piscinas exige atenção extra

Em Calda Novas (GO), um menino de sete anos morreu após ter o braço sugado pelo ralo. Em Belo Horizonte (MG), uma menina brincava no toboágua de uma das piscinas de um clube quando o cabelo dela ficou preso a um tubo que suga a água. Já em Salvador, no último dia 4, um caso quase teve o mesmo final infeliz.

Uma garota, cuja idade não foi revelada, ficou presa pela barriga na bomba de sucção de uma piscina do condomínio Le Parc, na avenida Paralela. Segundo informações do empreendimento, "ela foi socorrida e está bem".

Casos como este, no entanto, chamam a atenção para precauções que devem ser tomadas em piscinas de prédios, clubes e residências.

De acordo com o técnico da empresa HTH, especializada em produtos para tratamento de água de piscinas, Fabio Forlenza, a água nestes equipamentos é constantemente bombeada através de um sistema de filtragem, ou seja, ela é puxada para o filtro, através de aberturas localizadas abaixo da superfície. O objetivo é fazer a oxigenação e misturar produtos químicos para retirar contaminantes.

O problema, segundo ele, é que, a depender da potência da bomba que faz a sucção e do tipo de ralo, os cabelos, principalmente de crianças, podem ser puxados ou até mesmo braços e pernas.

"Casos como estes poderiam ter sido evitados se o filtro estivesse bem dimensionado com o volume de água e os ralos com proteção adequada. O filtro é obrigatório, por lei, mas muitos construtores não atentam para as questões relacionadas à segurança", conta Forlenza.

O técnico diz ainda que costuma-se aumentar a potência da bomba para filtrar a água mais rapidamente, o que aumenta o poder de sucção, e que há ralos específicos para evitar acidentes.

"Os ralos específicos são mais caros. Os construtores não compram e usam ralos comuns. É importante a proteção que oferece para a pessoa não ficar presa", afirma o técnico.

Cuidados

Forlenza ressalta também quatro pontos para reduzir os riscos: a necessidade de salva-vidas na piscina e verificar se os ralos não estão danificados. "Se a grelha estiver quebrada, facilita o braço ficar preso". Há ainda a possibilidade de só realizar a filtração quando a piscina não estiver sendo utilizada e procurar protetores de ralos específicos, para evitar que as pessoas fiquem presas.

"Na maioria dos casos, não se cumprem essas indicações. Existem normas na construção de piscina que não são nem lidas", diz o técnico.

O major Jadilson Lopes, subcomandante do 13º Grupamento Marítimo (GMAR) do Corpo de Bombeiros, acrescenta que para prevenir acidentes é necessário fazer a distribuição dos ralos de forma que não tenha força suficiente para 'aprisionar' uma criança.

O major destaca o uso de tampões que evitam que isso ocorra e a utilização de dispositivos de segurança que desligam automaticamente a bomba em caso de obstrução de ralos. "Em caso de acidentes, a bomba tem que ser desligada, retirar a criança da água e prestar os primeiros socorros", alerta.

No último dia 6, um dos casos mais conhecidos do país completou quinze anos: Flávia, filha de Odele Souza, na época com dez anos, ficou em coma após ter seus cabelos puxados pelo sistema de sucção da piscina do prédio em que morava, em Moema (SP).

Em 2007, Odele criou um blog, que mantém atualizado até hoje, para fazer um "alerta sobre o perigo existente em ralos de piscina". No caso de Flávia, o acidente aconteceu pelo fato de o sistema de sucção estar superdimensionado. "Minha filha vive, desde então, à margem da vida", lamenta a mãe.

