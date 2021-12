Sistema de cobrança Bilhete Único é implantado na capital

Foi implantado neste domingo, 28, o Bilhete Único, programa municipal que permite a integração entre ônibus de Salvador. A partir de agora, passageiros que precisam pegar mais de uma linha para chegar ao destino pagam o valor de uma passagem (R$ 2,80).

Também passou a valer neste domingo a extensão do Domingo é Meia, que estabelece a meia-tarifa (R$ 1,40) aos domingos, para usuários do Salvador Card. Antes, o benefício só valia para quem pagasse em dinheiro. Estudantes não têm direito ao benefício por já pagarem meia-tarifa.

Cerca de 100 agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) acompanharam o primeiro dia do Bilhete Único e a ampliação do Domingo é Meia para se certificar do funcionamento da Bilhetagem Eletrônica (validadores).

O superintendente da Transalvador, Fabizzio Muller, comandou o trabalho dos fiscais ao lado do subsecretário da Secretaria de Urbanismo e Transporte (Semut), Orlando Santos, na estação de transbordo do Iguatemi. Também houve ações nas estações da Lapa e Pirajá.

Muller enfatizou que os usuários devem ficar atentos às restrições do Bilhete Único. "Se o passageiro tentar pagar em dinheiro, não vai conseguir a isenção". Para ter acesso ao benefício, o usuário deve usar o Salvador Card - meia-passagem estudantil, vale-transporte ou bilhete avulso -, fazer a integração em até duas horas e pegar coletivos de diferentes zonas da cidade, levando em conta divisão anunciada pela Prefeitura na quinta-feira.

Usuários

"Pego dois carros para ir trabalhar, da Estrada Velha à Pituba. Agora, vou gastar menos", disse a serviços gerais Cláudia Nepomusceno, 45 anos. Mas houve queixas. "Pego uma linha em Parque São Cristóvão, paro aqui (no Iguatemi) e vou para o Cabula. Como é a mesma região, não faz a integração", disse a operadora de telemarketing Michelle Vieira, 28 anos.

Orlando Santos disse que está prevista, para 3 de novembro, a implantação da segunda etapa. "Vamos acompanhar a primeira fase e, depois, vamos extinguir a restrição. O usuário vai ter acesso ao benefício na mesma zona, respeitando o sentido da viagem. Só não vai poder fazer a ida e volta", disse.

adblock ativo