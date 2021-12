Sistema BR-Águas Claras será entregue domingo; confira rotas

O novo sistema viário BR-Águas Claras será inaugurado neste domingo, 4, pelo governador Rui Costa. A obra integra a futura avenida 29 de Março, via responsável pela ligação entre a avenida Orlando Gomes e BR-324, e contou com investimento de R$ 50 milhões.

O equipamento foi construído pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e contempla um conjunto de vias com alças de acesso à rodovia federal e uma pista apta a operar o modal de transporte Bus Rapid Transit (BRT), além de ciclovia, passeios com piso tátil, escadas, passagem para pedestres, sinalização e paisagismo.

Entenda como vai funcionar o novo sistema viário em seis rotas possíveis:

- Da BR-324 para Águas Claras ou Cajazeiras: entra na Via Marginal, desce a primeira à direita, pega o Sistema novo e sobe pela Rua Celika Nogueira.



- Da BR-324 (sentido Feira de Santana) para voltar a Salvador ou pegar a Estrada do Derba: entra na Via Marginal e desce na alça de retorno, passando embaixo do viaduto.



- De Águas Claras ou Cajazeiras em direção à BR-324: desce pela Rua Oswaldo Leal e pega o Sistema novo, chegando na rodovia, nos dois sentidos.



- De Salvador para a Via Regional: pega a Via Marginal da BR-324, após a passarela lilás, desce na primeira alça, pega o sistema novo e vai direto.



- Da Estrada do Derba para a Via Regional: passa embaixo do viaduto e segue direto pelo Sistema novo.



- Da Estrada do Derba para Feira de Santana: passa embaixo do viaduto e sobe a primeira alça à direita, chegando na nova Via Marginal.

a obra

