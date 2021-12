Sistema biométrico deve ser instalado até final do ano

O sistema biométrico para identificação dos usuários do Salvador Card deve ser instalado nos coletivos de Salvador até o fim do ano, disse neste domingo o subsecretário da Secretaria de Urbanismo e Transporte (Semut), Orlando Santos.

"O objetivo é reduzir as fraudes, que nós sabemos que existem". Segundo ele, a instalação será escalonada e testes já estão sendo realizados com funcionários do próprio Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps).

Outro sistema que deverá ser implantado visa melhorar o trânsito na cidade e aumentar a fiscalização. "Nos próximos dias deve sair a portaria que regulamenta a fiscalização eletrônica", disse Santos. Equipamentos para impedir o uso de vias exclusivas para ônibus para carro de passeio, por exemplo, deverão ser instalados após a assinatura da nova concessão do transporte público.

"Também será instalado sistema GPS nos ônibus", completa Fabrizzio Muller, superintendente Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). Além de permitir a fiscalização dos motoristas de ônibus - se estão seguindo o trajeto ou se ultrapassam a velocidade permitida, por exemplo - o sistema ainda estará ligado a painéis nos ponto de ônibus, indicando o tempo de espera para os passageiros

