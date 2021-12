Sirenes da barragem de Pituaçu serão testadas nos dias 21 e 22; Confira locais

Na próxima quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22, a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) irá realizar testes no sistema de alerta sonoro da Barragem de Pituaçu, em Salvador. De caráter preventivo, a ação faz parte do plano de emergência da estrutura, que ainda está em fase de implantação.

O objetivo é garantir a segurança de pessoas que habitam à jusante (no sentido do fluxo da água) do vertedouro da barragem. Confira os locais e horários de acionamentos das sirenes:

Quinta-feira, 21

Uma sirene instalada no Bate Facho será acionada algumas vezes das 10h às 12h;

Uma sirene instalada na BRK será acionada algumas vezes das 14h às 16h.

Sexta-feira, 22

Duas sirenes instaladas na área da Bolandeira serão acionadas algumas vezes no período das 10h às 12h;

Quatro sirenes instaladas entre o Bate Facho e a Bolandeira serão acionadas algumas vezes no período de 10h à 12h.

Vale ressaltar que o acionamento não indica qualquer sinal de perigo. Além das sirenes, o plano de emergência da Barragem inclui mensagens de voz, mensagens de texto enviadas para celulares cadastrados, sinais luminosos e evasão por rotas de fuga traçadas pela Defesa Civil de Salvador.

De acordo com a Embasa, as rotas de fuga devem ser testadas em breve durante simulação de acidente.

adblock ativo