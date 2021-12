SineBahia suspende atendimento após confusão no órgão

O SineBahia suspendeu o atendimento na unidade da avenida ACM nesta segunda-feira, 28, após uma confusão no início da manhã. Cerca de cinco mil pessoas foram ao local atraídos por uma oportunidade como agente de segurança do metrô.

Eles souberam da seleção por meio do Whatsapp, mas a mensagem tratava-se de um boato, já que as vagas já tinham sido preenchidas, de acordo com a assessoria de comunicação do SineBahia. Funcionários do órgão selecionaram 150 profissionais para trabalhar no metrô na última segunda, 21.

"As vagas existiam há duas semanas, mas já foram preenchidas e estão em processo de contratação. Alguém fez um recorte da informação passada anteriormente e repassou", disse o coordenador do SineBahia, Marcelo Gavião, que se viu obrigado a subir em uma bancada da unidade e, usando um microfone, tentou explicar a situação aos trabalhadores. Policiais militares estiveram no local para controlar a situação.

Horas na fila

Os interessados nas supostas oportunidades começaram a chegar na porta do SineBahia na noite deste domingo, 27. Muitos disseram que estão desempregados e viram na seleção uma chance de começar o ano de 2016 com um emprego de carteira assinada.

Jefferson Alves, 40 anos, há dois anos desempregado, ficou decepcionado ao saber que não tinha mais vaga. "Um amigo meu me informou sobre a oportunidade de trabalhar no metrô. Durante a confusão, fui informado que ela não existe. Fazer o que, né?, disse ele, que estava na fila desde as 5h30.

WhatsApp

"É um absurdo. Uma total falta de respeito. Estou aqui desde 1h da manhã para isso", reclamou Jean Costa, 33 anos. À reportagem, Jean mostrou a mensagem falsa que recebeu de um grupo no WhatsApp, que informava que a abertura de "160 vagas para agente de segurança do metrô, com salário base de R$ 1.200, mais 30% de periculosidade, vale alimentação no valor de R$ 575, plano de saúde e odontológico". O rapaz está desempregado há um ano.

Após conversar com os funcionários do Sine e com os policiais, os candidatos saíram da unidade.

Remarcação

Como o serviço na unidade foi suspenso nesta segunda, os trabalhadores que foram ao Sine para outras vagas tiveram as entrevistas canceladas. O órgão informou que entrará em breve em contato com todos para remarcar as entrevistas.

"Tinha entrevista agendada hoje para uma vaga de serviço gerais, mas essa confusão atrapalhou tudo", disse Carlos Pereira, 24 anos, chateado.

O SineBahia também ressaltou que não costuma enviar mensagens com vagas pelo Whatsapp e que os candidatos devem ficar atentos as oportunidades divulgadas pela imprensa, pelo aplicativo do SineBahia e pelo perfil do órgão no Facebook.

"O Sine não divulga informações sobre a empresa contratante e muito menos sobre o salário. Apenas a vaga e o perfil do candidato", disse o coordenador do órgão. O atendimento será retomado nesta terça, 29.

adblock ativo