SineBahia Mulher oferece serviços gratuitos em Plataforma

Uma ação da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado (Setre), por meio do SineBahia Mulher, ofereceu serviços gratuitos a mulheres do bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, nesta segunda-feira, 2. Palestras, emissão de documentos e serviço de encaminhamento estão entre as atividades que acontecem no Mirante de Plataforma, no Conjunto Senhor do Bonfim.

A atividade marca o início das comemorações do 'Março Mulher', projeto realizado pela Setre, que promove a democratização do acesso a serviços essenciais para ampliar a participação feminina no mundo do trabalho durante este mês. De acordo com a coordenadora do SineBahia Mulher, Greice França, a ação vai percorrer cinco bairros de Salvador, para favorecer atendimentos a mulheres que têm dificuldades de se deslocar até as unidades.

A próxima parada será na sexta-feira, 6, no bairro da Liberdade. “Também temos um espaço especializado para as crianças, pois muitas mães que querem buscar por emprego não tem com quem deixar seus filhos. Desse modo fizemos esse espaço para dar suporte a essas mulheres”, completou a coordenadora.

Durante o evento estão sendo oferecidos serviços de emissão de Carteira de Identidade, orientação sobre Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital, palestras e atividades de lazer, além de inscrições para o programa Rede Mulheres Empreendedoras.

