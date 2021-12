SineBahia Móvel estará em Portão nesta segunda

O SineBahia Móvel estará nesta segunda-feira, 20, estacionado na praça de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A previsão é realizar aproximadamente 150 atendimentos para moradores do bairro e de regiões adjacências, das 8h às 14h.

O serviço também será montado no bairro de Fazenda Coutos entre esta terça, 22, e quarta, 23. O Sine Móvel ficará no Centro de Referência para a Assistência Social (CRAS ), localizado no eixo 36, Qd. 23, 4º etapa, Fazenda Coutos III. Os atendimentos serão também das 8h às 14h.

Nos dois bairros, é possível consultar vagas de emprego e solicitar a Carteira de Trabalho (CTPS).

Para ser atendido, basta levar o RG, CPF, comprovante de residência e a CTPS. Se o serviço desejado for de emissão da segunda via da Carteira de Trabalho, é preciso levar o Boletim de Ocorrência de perda ou roubo do documento, emitido em delegacia, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

SERVIÇO

O quê: SineBahia Móvel

Onde: Portão - Lauro de Freitas - Segunda, 20, das 8h às 14h

Base Comunitária de Fazenda Coutos - quarta, 22, e quinta, 23, das 8h às 14h

