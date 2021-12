SineBahia Móvel emite documentos gratuitamente no Uruguai

Os moradores do bairro do Uruguai e regiões vizinhas vão contar com serviços que serão oferecidos gratuitamente pelo SineBahia Móvel na próxima segunda-feira, 11. O atendimento será realizado na Rua Direta do Uruguai, próximo ao final de linha, em frente ao Espaço Cultural de Alagados e atrás de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), de 8h às 14h.

Serão oferecidos os serviços de cadastro e intermediação de mão de obra, além da solicitação de Carteira de Trabalho (CTPS). Também estarão disponíveis palestras gratuitas voltadas para a empregabilidade e serviços do CrediBahia - programa que financia e capacita gerencialmente empreendedores de micro e pequenos negócios.

Para os interessados em fazer cadastro no SineBahia, é necessário levar Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovantes de endereço e escolaridade, além de certificados de cursos, caso possua.

O candidato que tenha a partir de 14 anos e que esteja portando o CPF pode solicitar a Carteira de Trabalho. A partir de 16 anos, é necessário também o Título de Eleitor. Os documentos necessários para emissão da 1ª via da CTPS são: Certidão de Nascimento ou Casamento ou Cédula de Identidade ou Reservista; CPF (obrigatório); Comprovante de residência (obrigatório).

Para a solicitação da 2ª via, o interessado deverá apresentar, além dos documentos e foto, a Carteira de Trabalho anterior ou documento oficial que conste o Número de Série. Em caso de extravio, furto, roubo ou perda será necessário o Boletim de Ocorrência Policial.

Após solicitar a CTPS, o trabalhador pode buscar o documento em 15 dias úteis na Unidade do SAC Comércio.

