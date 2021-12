SineBahia Móvel atende gratuitamente em São Cristóvão

O Serviço de Intermediação para o Trabalho itinerante (SineBahia Móvel) atenderá moradores de São Cristóvão e bairros vizinhos gratuitamente nesta quinta-feira, 30, das 8h às 15h no estacionamento do Salvador Norte Shopping.

O atendimento será para emissão do documento Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), obrigatório para toda pessoa que preste algum tipo de serviço seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica.

Exigências

Para os trabalhadores interessados em obter a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a idade mínima exigida é de 14 anos completos e portando o CPF - a partir de 16 anos é necessário também apresentar o título de eleitor. Por suas anotações, a CTPS documenta a vida funcional do trabalhador e garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A carteira contém ainda informações sobre a qualificação e a vida profissional do trabalhador e anotações sobre sua filiação ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Documentos necessários: Certidão de Nascimento ou Casamento ou Cédula de Identidade ou Reservista, CPF (obrigatório), Comprovante de residência (obrigatório).

Para a 2ª via, o interessado deverá apresentar, além dos documentos e foto, a Carteira de Trabalho anterior ou documento oficial que conste o Número de Série. Em caso de extravio, furto, roubo ou perda será necessário o Boletim de Ocorrência Policial. Documentos oficiais que constam o Número de Série: Cartão do PIS ou Extrato do PIS/Pasep ou FGTS, Termo de rescisão do contrato de trabalho, Guia de Recebimento do Seguro-Desemprego e Declaração da empresa em papel timbrado, mencionando o número e série.

adblock ativo